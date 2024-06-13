В Минпросвещения опровергли слухи об изъятии детей из семей

«Главная задача органов защиты детства — обеспечить право каждого ребенка жить и воспитываться в родной семье. К сожалению, есть множество фактов, когда дети подвергаются жестокому обращению или живут в условиях, угрожающих их безопасности и благополучию. Лишь в случаях непосредственной угрозы могут быть приняты меры временного размещения в детских учреждениях. Каждый случай контролируется и тщательно проверяется Комитетом по охране прав детей, органами прокуратуры, внутренних дел, Уполномоченным по правам ребенка».