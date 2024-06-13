В Минпросвещения опровергли слухи об изъятии детей из семей

Эти слухи были опровергнуты пресс-службой Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан, сообщает ИА El.kz со ссылкой на stopfake.kz.
Разъяснения Министерства
В пресс-службе Комитета по охране прав детей сообщили, что в действующем законодательстве Казахстана нет норм, позволяющих государственным органам произвольно отбирать детей у родителей. Все законы направлены исключительно на защиту прав и интересов ребенка, и вмешательство возможно лишь при наличии реальной угрозы жизни или здоровью ребенка.
«В действующем законодательстве нет норм, позволяющих государственным органам произвольно отбирать детей. Все законы направлены на защиту прав и интересов ребенка, и вмешательство возможно лишь при наличии реальной угрозы жизни или здоровью ребенка».
Политика государства в области защиты детства
Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова подчеркнула, что политика государства направлена на сохранение семей и поддержку родителей в их воспитательных усилиях.
«Главная задача органов защиты детства — обеспечить право каждого ребенка жить и воспитываться в родной семье. К сожалению, есть множество фактов, когда дети подвергаются жестокому обращению или живут в условиях, угрожающих их безопасности и благополучию. Лишь в случаях непосредственной угрозы могут быть приняты меры временного размещения в детских учреждениях. Каждый случай контролируется и тщательно проверяется Комитетом по охране прав детей, органами прокуратуры, внутренних дел, Уполномоченным по правам ребенка».
Новый закон о защите прав женщин и детей
С 16 июня вступает в силу Закон о защите прав женщин и безопасности детей, инициированный президентом в сентябрьском Послании 2023 года. Этот закон включает более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры поддержки семей и детей, предотвращение насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.
Новый закон подтверждает приверженность государства защите прав и интересов детей, усиливая меры по их безопасности и поддержке семей. Министерство просвещения призывает граждан доверять только проверенной информации и не поддаваться на провокации в социальных сетях.