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В Минпросвещения опровергли слухи об изъятии детей из семей

В социальных сетях распространяется фейковая информация о том, что государственные органы смогут произвольно забирать детей у родителей якобы из-за принятия новых законодательных норм.

Эти слухи были опровергнуты пресс-службой Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан, сообщает ИА El.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Разъяснения Министерства

В пресс-службе Комитета по охране прав детей сообщили, что в действующем законодательстве Казахстана нет норм, позволяющих государственным органам произвольно отбирать детей у родителей. Все законы направлены исключительно на защиту прав и интересов ребенка, и вмешательство возможно лишь при наличии реальной угрозы жизни или здоровью ребенка.

«В действующем законодательстве нет норм, позволяющих государственным органам произвольно отбирать детей. Все законы направлены на защиту прав и интересов ребенка, и вмешательство возможно лишь при наличии реальной угрозы жизни или здоровью ребенка».

сообщили в ведомстве.

Политика государства в области защиты детства

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова подчеркнула, что политика государства направлена на сохранение семей и поддержку родителей в их воспитательных усилиях.

«Главная задача органов защиты детства — обеспечить право каждого ребенка жить и воспитываться в родной семье. К сожалению, есть множество фактов, когда дети подвергаются жестокому обращению или живут в условиях, угрожающих их безопасности и благополучию. Лишь в случаях непосредственной угрозы могут быть приняты меры временного размещения в детских учреждениях. Каждый случай контролируется и тщательно проверяется Комитетом по охране прав детей, органами прокуратуры, внутренних дел, Уполномоченным по правам ребенка».

отметила Насымжан Оспанова.

Новый закон о защите прав женщин и детей

С 16 июня вступает в силу Закон о защите прав женщин и безопасности детей, инициированный президентом в сентябрьском Послании 2023 года. Этот закон включает более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры поддержки семей и детей, предотвращение насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.

Новый закон подтверждает приверженность государства защите прав и интересов детей, усиливая меры по их безопасности и поддержке семей. Министерство просвещения призывает граждан доверять только проверенной информации и не поддаваться на провокации в социальных сетях.

закон