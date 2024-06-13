Президент Республики Корея прибыл в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Кабмина.
В международном аэропорту Ташкента его встретили премьер-министр РУз Абдулла Арипов и другие официальные лица.
В честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.
Основные мероприятия визита состоятся 14 июня.
В соответствии с программой пребывания южнокорейского лидера в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства.
Речь пойдет о расширении практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инноваций и технологического обмена, энергетики, электроники и электротехники, химической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития и других приоритетных направлениях. В фокусе внимания также будут совместные программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.
Стороны обменяются мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате «Центральная Азия — Республика Корея».
По итогам саммита планируют подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.
В рамках деловой программы визита президенты Узбекистана и Южной Кореи примут участие в совместном бизнес-форуме.
Юн Сок Ёль будет находиться в республике с госвизитом с 13 по 15 июня.
Он также посетит Самарканд, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием страны.