Президент Республики Корея прибыл в Узбекистан

Речь пойдет о расширении практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инноваций и технологического обмена, энергетики, электроники и электротехники, химической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития и других приоритетных направлениях. В фокусе внимания также будут совместные программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.