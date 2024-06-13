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Екатеринбург потратит 150 млн, чтобы дети участников СВО отдохнули на море

Бюджет Екатеринбурга потратит 150 млн рублей, чтобы отправить детей участников спецоперации на Украине на курорты Черного моря. Об этом депутатам гордумы рассказала глава комитета мэрии по соцполитике Елена Левина, передает корреспондент ЕАН.

«Из областного бюджета бюджету Екатеринбурга было выделено 150 млн рублей. В период каникул 1650 детям [участников СВО] будет представлено право получения бесплатной путевки на отдых и оздоровление на побережье Черного моря», — заявила Левина.

Глава департамента не уточнила, как именно организован такой отдых.

В 2023 году мэрия Екатеринбурга старалась отправлять ребят к Черному морю в рамках проекта «Поезд здоровья».

Его участниками становятся не только дети военных, но и сироты, прзеры олимпиад, победители творческих конкурсов. Детей свердловчан, участвующих в СВО, не первый сезон отправляют к Черному морю. Летом 2023 года на курортах побывали 4000 таких уральцев. ﻿﻿

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