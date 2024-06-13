Екатеринбург потратит 150 млн, чтобы дети участников СВО отдохнули на море

«Из областного бюджета бюджету Екатеринбурга было выделено 150 млн рублей. В период каникул 1650 детям [участников СВО] будет представлено право получения бесплатной путевки на отдых и оздоровление на побережье Черного моря», — заявила Левина.
Глава департамента не уточнила, как именно организован такой отдых.
В 2023 году мэрия Екатеринбурга старалась отправлять ребят к Черному морю в рамках проекта «Поезд здоровья».
Его участниками становятся не только дети военных, но и сироты, прзеры олимпиад, победители творческих конкурсов. Детей свердловчан, участвующих в СВО, не первый сезон отправляют к Черному морю. Летом 2023 года на курортах побывали 4000 таких уральцев.