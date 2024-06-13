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Крутой прокомментировал заявление Пашиняна

Посол Беларуси в России ответил на вопрос о том, как реагировать на заявления армянского премьер-министра в сторону Минска.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно сначала разобраться с внутренней ситуацией, заявил журналистам в Москве посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, передает корреспондент Sputnik.

«Пашиняну нужно разобраться: еще там у него протесты идут…», — сказал дипломат.

Так он ответил на вопрос о том, как реагировать на недавнее заявление премьера Армении.

Ранее посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций. Это было сделано вскоре после того, как Никол Пашинян сказал, что не поедет в Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко.

«Но хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Также с этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Вообще», — цитирует главу правительства Sputnik Армения.

До этого Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда посчитает нужным.

Премьер-министр считает, что в поражении в военном столкновении с Азербайджаном «виноваты те, кто сформировал некий “альянс-пузырь”, члены которого, как выяснилось, не свои договорные обязательства выполняют», а планируют с Баку войну с Арменией.