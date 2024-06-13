Крутой прокомментировал заявление Пашиняна

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно сначала разобраться с внутренней ситуацией, заявил журналистам в Москве посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, передает корреспондент Sputnik.
«Пашиняну нужно разобраться: еще там у него протесты идут…», — сказал дипломат.
Так он ответил на вопрос о том, как реагировать на недавнее заявление премьера Армении.
Ранее посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций. Это было сделано вскоре после того, как Никол Пашинян сказал, что не поедет в Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко.
«Но хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Также с этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Вообще», — цитирует главу правительства Sputnik Армения.
До этого Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда посчитает нужным.
Премьер-министр считает, что в поражении в военном столкновении с Азербайджаном «виноваты те, кто сформировал некий “альянс-пузырь”, члены которого, как выяснилось, не свои договорные обязательства выполняют», а планируют с Баку войну с Арменией.