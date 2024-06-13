ЕСПЧ зарегистрировал иски крымских музеев по скифскому золоту

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иски крымских музеев против Нидерландов и Украины по скифскому золоту, сообщает ТАСС.
«Дело было зарегистрировано как “Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и другие против Нидерландов и Украины”. Решение пока не принято», — цитирует агентство сообщение ЕСПЧ.
Напомним, четыре крымских музея в 2013 году отправили на выставку в Амстердам экспонаты для выставки «Крым — золотой остров в Черном море». Артефакты предоставили Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический». В 2014 году после воссоединения полуострова с Россией у Нидерландов возник вопрос, кому передавать коллекцию, которую окрестили «скифским золотом».
В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекцию нужно передать Украине. В январе 2022 года крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, однако суд оставил решение в силе. В МИД РФ назвали такое решение ангажированным. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что у крымских музеев просто отняли коллекцию.