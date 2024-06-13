ЕСПЧ зарегистрировал иски крымских музеев по скифскому золоту

Напомним, четыре крымских музея в 2013 году отправили на выставку в Амстердам экспонаты для выставки «Крым — золотой остров в Черном море». Артефакты предоставили Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический». В 2014 году после воссоединения полуострова с Россией у Нидерландов возник вопрос, кому передавать коллекцию, которую окрестили «скифским золотом».