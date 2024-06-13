Бюджет Свердловской области увеличат на 31 млрд рублей

Как пояснил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, планируется рост неналоговых доходов, безвозмездных поступлений за счет целевых межбюджетных трансфертов, а также целевых поступлений от государственных и негосударственных организаций. Это позволит, в том числе, увеличить расходы на поддержку муниципалитетов и многое другое.