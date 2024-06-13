Российские военные учения, отношения с Арменией и встреча G7. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию и встретится с получателями мегагрантов.
Вечером глава государства проведет совещание по совершенствованию миграционной политики.
Даты визита российского лидера в КНДР пока не раскрываются.
Об отношениях с Арменией
Москва рассчитывает на то, что в отношениях с Ереваном будут превалировать союзничество и партнерство: «Мы продолжим наши контакты с армянской стороной, мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер, партнерский характер наших отношений».
О сотрудничестве с КНДР
Россия будет наращивать сотрудничество с КНДР, и это право «никем не может и не должно оспариваться».
«Северная Корея — это наш сосед. Это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения. Будем это делать и дальше по восходящей. Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий».
Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга сделать поставки Киеву обязательными ничего не меняет: «Поставки из стран — членов НАТО и так регулярно идут на Украину».
Москва знает, что «в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании» участвовать в обязательной помощи Киеву.
О российских учениях
Другим странам не нужно беспокоиться из-за российских военных учений: «Военные учения — это нормальная практика, [проведение тренировок] в самых разных регионах — это тоже нормальная практика для всех государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация».
О встрече G7
В Кремле будут внимательно следить за встречей G7 в Италии: «Собираемся следить, естественно, внимательно».