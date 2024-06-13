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Российские военные учения, отношения с Арменией и встреча G7. Темы брифинга Пескова

Российские военные учения, отношения РФ с Арменией и КНДР, а также встреча G7 в Италии стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию и встретится с получателями мегагрантов.

Вечером глава государства проведет совещание по совершенствованию миграционной политики.

Даты визита российского лидера в КНДР пока не раскрываются.

Об отношениях с Арменией

Москва рассчитывает на то, что в отношениях с Ереваном будут превалировать союзничество и партнерство: «Мы продолжим наши контакты с армянской стороной, мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер, партнерский характер наших отношений».

О сотрудничестве с КНДР

Россия будет наращивать сотрудничество с КНДР, и это право «никем не может и не должно оспариваться».

«Северная Корея — это наш сосед. Это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения. Будем это делать и дальше по восходящей. Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий».

Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга сделать поставки Киеву обязательными ничего не меняет: «Поставки из стран — членов НАТО и так регулярно идут на Украину».

Москва знает, что «в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании» участвовать в обязательной помощи Киеву.

О российских учениях

Другим странам не нужно беспокоиться из-за российских военных учений: «Военные учения — это нормальная практика, [проведение тренировок] в самых разных регионах — это тоже нормальная практика для всех государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация».

О встрече G7

В Кремле будут внимательно следить за встречей G7 в Италии: «Собираемся следить, естественно, внимательно».

Песков Дмитрий