Суд ЕС оштрафовал Венгрию на €200 млн за ущемление мигрантов

«Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права», — указано в документе.
Суд обвинил Венгрию в игнорировании европейских правовых стандартов. Согласно документу Венгрия ограничивает права доступа мигрантов к процедуре международной защиты, незаконно задерживает просителей международной защиты в транзитных зонах и не соблюдает их право оставаться на территории Венгрии до выяснения их правового статуса.
«Такое поведение представляет собой серьезную угрозу единству права ЕС», — говорится в сообщении.
Премьер Венгрии Виктор Орбан резко высказался об этом решении. «Решение суда ЕС <…> возмутительно и неприемлемо. Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане», — написал он в соцсети Х.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.
В 2023 году Орбан заявил журналистам, что Брюссель юридически «изнасиловал» Венгрию и Польшу, навязав им миграционный пакт. Он пообещал, что Венгрия будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит план ЕС по расселению мигрантов в странах союза.