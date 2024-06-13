Суд ЕС оштрафовал Венгрию на €200 млн за ущемление мигрантов

В 2023 году Орбан заявил журналистам, что Брюссель юридически «изнасиловал» Венгрию и Польшу, навязав им миграционный пакт. Он пообещал, что Венгрия будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит план ЕС по расселению мигрантов в странах союза.