Украина вышла еще из одного соглашения с Беларусью

За последние два года Украина вышла из многих соглашений с Беларусью. Например, в марте сообщалось о прекращении сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и по предупреждению чрезвычайных ситуаций. А в апреле правительство Украины приостановило право на защиту интеллектуальной собственности для белорусов.