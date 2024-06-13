Украина вышла еще из одного соглашения с Беларусью

По данным агентства, речь идет о соглашении о таможенном контроле и оформлении товаров в рамках зоны свободной торговли между двумя государствами.
Осуществлен… выход Украины из соглашения (с Беларусью. — Прим. ред.) о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами — участниками соглашения о создании зоны свободной торговли, совершенного в городе Ялте 8.10.1999", — написал украинский чиновник в своем телеграм-канале.
За последние два года Украина вышла из многих соглашений с Беларусью. Например, в марте сообщалось о прекращении сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и по предупреждению чрезвычайных ситуаций. А в апреле правительство Украины приостановило право на защиту интеллектуальной собственности для белорусов.