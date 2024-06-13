Хокиму Ташкента назначены новые заместители

Родился в Ташкенте, окончил Ташкентский государственный институт востоковедения (бакалавриат, магистратура). Ранее занимал ряд ответственных должностей, в том числе первого заместителя начальника Главного управления туризма и культурного наследия Ташкента. До этого работал генеральным директором компании The Mob.