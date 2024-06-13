Хокиму Ташкента назначены новые заместители

По информации пресс-службы столичного хокимията, Бахтиёр Хайдаров стал первым заместителем хокима по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.
Уроженец Бухары является выпускником Ташкентского финансового института (бакалавриат, магистратура). Трудовую деятельность начал в 2009 году, выполнял ряд ответственных задач. По сей день работал заведующим отделом развития важных инициатив в социальной сфере Администрации президента.
Санжар Таджиев назначен заместителем хокима по туризму, культуре, культурному наследию и массовым коммуникациям.
Родился в Ташкенте, окончил Ташкентский государственный институт востоковедения (бакалавриат, магистратура). Ранее занимал ряд ответственных должностей, в том числе первого заместителя начальника Главного управления туризма и культурного наследия Ташкента. До этого работал генеральным директором компании The Mob.
В начале июня сообщалось об освобождении от должности заместителя хокима Ташкента по вопросам туризма Фахриддина Даврукова.