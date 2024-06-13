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Глава Минэнерго рассказал, где Молдова будет закупать электроэнергию

Молдавская ГРЭС останется крупнейшим поставщиком электроэнергии для правобережной Молдовы в 2025 году.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. В следующем году схема закупки Молдовой электроэнергии, скорее всего, сохранится и закупки у Молдавской ГРЭС продолжатся. Об этом в интервью рассказал министр энергетики Виктор Парликов.

«Если не лезть в нюансы, то да, я считаю, что высока вероятность того, что после Нового года Молдавская ГРЭС останется (поставщиком — Ред.) и будет поставлять нам большую часть электроэнергии».

сказал Парликов в интервью порталу NewsMaker.

По его словам, таким образом решаются две задачи — получение лучших цен для потребителей и обеспечение стабильности в Приднестровcком регионе.

«Мы хотим получить электроэнергию по лучшей цене для нашего потребителя. При этом обеспечить социальную стабильность в Приднестровье, потому что деньги, которые мы платим за электроэнергию, — это важная составляющая часть бюджета региона», — отметил Парликов.

По его словам, пока рано говорить о закупочной цене, поскольку это будет зависеть в том числе «от конъюнктуры внешних рынков» и цен у альтернативных поставщиков.

«Давайте сейчас не будем ничего загадывать, потому что все, что мы говорим публично до начала каких-то реальных переговоров, потом это усложняет всем сторонам переговорный процесс», — сказал министр.

Он также сообщил, что для правобережной Молдовы сейчас закупается у Молдавской ГРЭС около 80% необходимого объема электроэнергии. Оставшуюся часть обеспечивают возобновляемые источники, в зимнее время — ТЭЦ, а в случае необходимости проводятся закупки в Румынии.

энергетика