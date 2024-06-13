Голосование на довыборах в заксобрание Прикамья будет трехдневным

«Трехдневное голосование для Пермского края за 4 года уже стало традиционным и является неотъемлемой частью избирательного процесса. Возможность выбора одного из трёх дней голосования удобна, прежде всего, избирателям, а выборы проводятся именно для них», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.