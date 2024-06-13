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Голосование на довыборах в заксобрание Прикамья будет трехдневным

Голосование на дополнительных выборах депутатов заксобрания Пермского края по округа № 12 и № 20 будет трехдневным. Соответствующее решение было принято краевой избирательной комиссией. Как сообщается в telegram-канале крайизбиркома, голосование запланировано с 6 по 8 сентября.

«Трехдневное голосование для Пермского края за 4 года уже стало традиционным и является неотъемлемой частью избирательного процесса. Возможность выбора одного из трёх дней голосования удобна, прежде всего, избирателям, а выборы проводятся именно для них», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Довыборы по округу № 12 связаны со смертью депутата, избранного от данной территории, президента АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова, скончавшегося 8 сентября прошлого года. Довыборы по округу № 20 обусловлены досрочным сложением полномочий депутата Алексея Инюткина, сменившего место работы и переехавшего в другой регион.