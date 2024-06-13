Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Беларусь вызовет посла из Армении

Представитель посольства Армении в четверг был вызван в МИД Беларуси для разъяснений.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией, заявил официальный представитель МИД страны Анатолий Глаз.

Новость

По его словам, белорусская сторона видит, что в Армении складывается сложная ситуация во внутренней политике, что приводит к обострению противостояния.

«И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем — при чем здесь Беларусь?» — отметил белорусский дипломат.

Анатолий Глаз рассказал, что представитель армянского посольства был вызван сегодня в белорусское внешнеполитическое ведомство, чтобы разъяснить ситуацию.

«Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана (Александр Конюк — Sputnik) в ближайшее время также прибудет в Минск», — заверил он.

Официальный представитель МИД обратил внимание, что отвлечение внимания от внутриполитической проблематики при помощи образа внешнего врага является недальновидным решением.

После чего напомнил, что Минск и Ереван связаны близкими, дружественными отношениями и общей историей, а также взаимной торговлей и выгодными деловыми контактами.

«Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки», — подчеркнул Анатолий Глаз.

В завершение белорусский дипломат напомнил, что Беларусь никогда не делала ничего во вред и не вмешивается во внутренние дела Армении, потому что уважает народ этой страны.