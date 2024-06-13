Татарстан заметно преобразился благодаря спортивным событиям

В соответствии с указом Президента России к 2030 году нужно достичь показателя в 70 процентов постоянно занимающихся спортом. А Татарстан ставит сверхзадачу в 75 процентов, уточнил министр спорта РТ Владимир Леонов. Спорт он назвал приоритетом. Вся республика живет спортом, для этого созданы необходимые условия.