Татарстан заметно преобразился благодаря спортивным событиям

Главные перемены связаны с Универсиадой в 2013-м: республика стала более привлекательной. Созданная инфраструктура продолжает использоваться на благо страны, республики и города. Сегодня свыше четырех миллионов туристов за год приезжают в Казань, потому что здесь подготовлена инфраструктура гостеприимства. Готовы принимать спортивные события любого уровня, заявил Минниханов.
Накануне в Казани прошла церемония открытия Спортивных игр стран БРИКС. Минниханов пригласил всех на закрытие турнира, которое пройдет вместе с Сабантуем.
Высоко отозвался о развитии спорта в республике председатель думского комитета Дмитрий Свищев: республика всегда в авангарде спортивной сферы — пример для многих регионов страны.
В соответствии с указом Президента России к 2030 году нужно достичь показателя в 70 процентов постоянно занимающихся спортом. А Татарстан ставит сверхзадачу в 75 процентов, уточнил министр спорта РТ Владимир Леонов. Спорт он назвал приоритетом. Вся республика живет спортом, для этого созданы необходимые условия.
На заседания комитета обсудили также развитие детско-юношеского спорта в стране, открывшиеся Игры БРИКС и сохранение этнических видов спорта.