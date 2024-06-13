Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо о намерении страны стать членом БРИКС

«Каждая страна — член БРИКС приветствовала решение Таиланда и полагала, что Таиланд может внести свой вклад в успех БРИКС. Министр также вручил письмо, в котором выражается намерение Таиланда стать полноправным членом БРИКС, министру иностранных дел России Сергею Лаврову», ― говорится в сообщении.
Отмечается, что в конференции, прошедшей 11 июня, приняли участие 22 министра. Обсуждение было сосредоточено на том, как объединение могло бы повысить роль развивающихся стран, особенно в укреплении многосторонности, делая международную экономическую систему более справедливой.
Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении государства войти в БРИКС 28 мая. В нем сказано, что членство в объединении принесет государству пользу во многих аспектах, в том числе поможет расширить роль Таиланда на международной арене за счет укрепления сотрудничества с развивающимися странами.
Совещания министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС состоялись
3 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия приветствует повышенный интерес к БРИКС. Организация заинтересована в поддержании контактов со всеми странами, указал он.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. В МИД РФ также указывали, что к БРИКС хочет присоединиться целый ряд стран Африки.