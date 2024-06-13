Сейм Литвы бессрочно запретил телетрансляции из России и Белоруссии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Парламент Литвы на заседании принял законопроект, который делает бессрочным запрет на трансляцию теле- и радиопрограмм из России и Белоруссии.
В сентябре 2022 года парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года.
На заседании в четверг сейм принял поправки к закону об общественной информации, которые отменяют срок запрета, делая его бессрочным, сообщила пресс-служба парламента. Законопроект поддержали 99 депутатов, трое воздержались, против не выступил никто.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».