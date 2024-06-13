В Белоруссии прошли антитеррористические учения

«Внимание также было уделено организации управления и взаимодействия сил и средств субъектов борьбы с терроризмом, задействуемых при проведении контртеррористической операции по пресечению деятельности НВФ на территории Брестской области. Учения проводились в два этапа. На первом этапе мероприятия проходили в Березовском, Ивацевичском, Барановичском и Ляховичском районах Брестской области. На втором — в Ивацевичском районе Брестской области», — сообщает КГБ.