В Белоруссии прошли антитеррористические учения

МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Антитеррористические учения, которые прошли в Брестской области
«Учения проводились в целях обеспечения готовности государственных органов и иных государственных организаций к выполнению оперативно-служебных и боевых задач субъектами борьбы с терроризмом при возникновении террористических угроз», — сообщили в КГБ.
В ведомстве отметили, что основными целями учений являлись обеспечение высокого уровня готовности государственных органов к организации и проведению мероприятий государственного реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций и незаконных вооруженных формирований, отрабатывались организация и тактики действий территориальных подразделений государственных органов по пресечению деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Брестской области.
«Внимание также было уделено организации управления и взаимодействия сил и средств субъектов борьбы с терроризмом, задействуемых при проведении контртеррористической операции по пресечению деятельности НВФ на территории Брестской области. Учения проводились в два этапа. На первом этапе мероприятия проходили в Березовском, Ивацевичском, Барановичском и Ляховичском районах Брестской области. На втором — в Ивацевичском районе Брестской области», — сообщает КГБ.
В ведомстве отметили, что к участию в учениях привлекались силы и средства органов государственной безопасности, органов внутренних дел и внутренних войск министерства внутренних дел, органов пограничной службы, вооруженных сил, Службы безопасности президента, Следственного комитета, государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов и организаций государственной системы здравоохранения, органов прокуратуры, местных исполнительных и распорядительных органов и иные подразделения.
«Результаты проведенных мероприятий показали готовность задействованных в учении сил и средств эффективно реагировать на акты терроризма в современных реалиях», — сообщили в КГБ Белоруссии.