Захарова заявила о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с Россией

По словам дипломата, такие планы есть у альянса в отношении РФ: «Мы еще раз хотим подчеркнуть: никаких агрессивных планов в отношении НАТО, ее членов у России не было и нет. Но при этом со всей очевидностью мы понимаем — они есть у НАТО».