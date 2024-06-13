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Захарова заявила о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с Россией

Российский МИД выражает обеспокоенность деятельностью альянса и действиями США и Великобритании.

Источник: РИА "Новости"

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность деятельностью Североатлантического альянса и усиливающимися действиями США и Великобритании, направленными против России.

«На деле Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, подчеркнув, что у России нет агрессивных планов против НАТО.

По словам дипломата, такие планы есть у альянса в отношении РФ: «Мы еще раз хотим подчеркнуть: никаких агрессивных планов в отношении НАТО, ее членов у России не было и нет. Но при этом со всей очевидностью мы понимаем — они есть у НАТО».

Кроме того, Захарова отметила, что Соединенные Штаты и Великобритания подстрекают киевский режим к совершению диверсий против России.

Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов. Судя по всему, разрушений им мало, они требуют от киевского режима еще. Они поощряют напрямую наносить удары глубине России, и даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне занялись планированием масштабных диверсий.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ (цитата по ТАСС)

По ее словам, западные государства активно снабжают Украину вооружениями и разведывательной информацией, что способствует эскалации конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Глава государства заявил, что подобные высказывания делаются Западом, чтобы одурачить собственных граждан и сохранить свое господствующее положение.

Нина Лютикова

Захарова Мария
НАТО