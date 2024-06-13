СМИ раскрыли, как США будут действовать в случае нападения на Украину

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Соглашение по безопасности между США и Украиной, которое будет подписано в четверг, предусматривает, что Вашингтон будут проводить с Киевом консультации на высоком уровне в течение 24 часов в случае нападения на Украину в будущем, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.