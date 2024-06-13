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Под санкции США попали свыше 30 компаний из Петербурга

Согласно информации от американского минфина, американский государственный департамент и министерство финансов расширяют список санкций против России. Более 300 организаций и частных лиц были включены в новые ограничения, включая 33 из Петербурга.

Большинство организаций в санкционном списке связаны с отраслью судостроения. Например, ОАО «ГТ Морстрой», которое, по данным США, оказывало инжиниринговые услуги для разработки нового морского комплекса по перевалке нефти в Кольском заливе для проекта «Восток Ойл». Также в список включено ОАО «Завод Киров-Энергомаш», выпускающий турбины для российских атомных военных кораблей, включая подводные лодки и авианосцы.

«Балтмаш» также подвергся санкциям из-за использования технологий в сфере морского транспорта. Она разработала изоляцию из пенополиуретана для транспортировки сжиженного природного газа на танкерах-газовозах ледового класса Arc7. Реагентные изотермические панели для хранения газа также включены в список санкций.

Санкции также затронули производителя стекла — ОАО «Борский стекольный завод» и изготовителя бумажной продукции — ОАО «Гознак». «Гознак», по мнению американского министерства финансов, поддерживает Федеральную службу безопасности производством криптографической продукции и фальшивой валюты за пределами России. Согласно администрации США, «Гознак» был ответственен за печать более $1 млрд фальшивой ливийской валюты, что ухудшило экономическое положение Ливии.

санкции