Под санкции США попали свыше 30 компаний из Петербурга

Большинство организаций в санкционном списке связаны с отраслью судостроения. Например, ОАО «ГТ Морстрой», которое, по данным США, оказывало инжиниринговые услуги для разработки нового морского комплекса по перевалке нефти в Кольском заливе для проекта «Восток Ойл». Также в список включено ОАО «Завод Киров-Энергомаш», выпускающий турбины для российских атомных военных кораблей, включая подводные лодки и авианосцы.