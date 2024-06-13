Молдавская оппозиция призвала спикера парламента уйти в отставку

«То, что сегодня заседание парламента заблокировано, то, что сегодня он оказался нефункционален, несет личную ответственность господин Гросу. Он вышел далеко за рамки закона, по которому должен работать и в котором его функции прописаны очень четко. Мы считаем, что Гросу больше не соответствует занимаемой должности. По большому счету, по уму, по-хорошему, он должен сам это признать и подать в отставку».