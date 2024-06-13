ЕС выделил девять миллионов евро на модернизацию ПВО Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Евросоюз выделил девять миллионов евро на модернизацию противовоздушной обороны Молдавии, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном в четверг.
«Утвержденная мера помощи в размере 9 млн евро предназначена для финансирования систем ПВО ближнего радиуса действия вооруженных сил Молдавии», — говорится в документе.
В апреле ЕС сообщал о выделении 41 миллиона евро на помощь в модернизации вооружения молдавской армии, в том числе транспорта, логистики, радиоэлектронной борьбы.