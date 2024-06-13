Еще два воронежских предприятия вошли в санкционный список США

Две воронежские компании попали под новые антироссийские санкции, которые ввели накануне, 12 июня. Информация об этом появилась на сайте Минфина США. В число 300 физических лиц и компаний вошли два воронежских предприятия — АО «Научно-внедренческое предприятие “Протек” и АО “Воронежское центральное конструкторское бюро “Полюс”.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в ограничительный список Минфина США, опубликованный 1 мая, включили пять воронежских компаний и сенатора. Особого внимания заокеанских властей удостоились ООО «Гикэл», ООО «Юпел», PURELOGIC R and D, «Эдон» и ООО ТПК «Максимум». Что касается представителя Воронежской области в СФ ФС РФ Сергея Лукина, то ему вменяют в вину «работу в секторе экономики РФ, который определен для поддержки военно-промышленной базы».