Еще два воронежских предприятия вошли в санкционный список США

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в ограничительный список Минфина США, опубликованный 1 мая, включили пять воронежских компаний и сенатора. Особого внимания заокеанских властей удостоились ООО «Гикэл», ООО «Юпел», PURELOGIC R and D, «Эдон» и ООО ТПК «Максимум». Что касается представителя Воронежской области в СФ ФС РФ Сергея Лукина, то ему вменяют в вину «работу в секторе экономики РФ, который определен для поддержки военно-промышленной базы».