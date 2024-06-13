В Беларусь прибывает военная техника из России

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Военная техника из России прибывает в Беларусь для участия в военном параде 3 июля, посвященном Дню Независимости, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики в четверг.
«В составе эшелона — гаубицы “Мста-Б”, минометные комплексы 2С12 “Сани” и другая техника», — уточнили в Минобороны.
По словам замначальника вооружения МО Сергея Томчика, для участия в военном параде прибыли очередные расчеты из России, которые пройдут в составе механизированной колонны.
Ранее в Беларусь из России уже прибыли легендарные советские танки Т-З4. Сейчас экипажи на технике времен Второй мировой войны оттачивают действия на парадных тренировках.