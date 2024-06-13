Казахстанская компания попала под санкции: спецпосланник ЕС снова приедет в Казахстан

«Да, попала, “КБР-Технологии”. Но вот по данным комитета госдоходов и Министерства промышленности, Комитета промышленности, за экспортной, импортной лицензией эта компания не обращалась. И у нас есть перечень приоритетных товаров — порядка 50 кодов, по которым мы делаем субъектно-ориентированный профиль компании. На неё тоже субъектно-ориентированный профиль не составлялся, поскольку товары из этой категории она не импортировала в Казахстан и не реэкспортировала из Казахстана до этого. Поэтому мы сейчас с этой проблемой разбираемся», — сказал Серик Жумангарин.
По его словам, у санкционирующих стран есть свои методы выведения этих компаний.
«Остаётся след учредителей некоторых компаний. Они знают, как по ним идти. Каким образом эта компания попала, у нас просто сейчас самих… одна из первоочередных задач выявить. Но надо полагать, да, у нас товарооборот растёт. За эти несколько месяцев объём импорта составил порядка 13,5 млрд долларов. Из них по приоритетным товарам — 335 млн. И поэтому достаточно много компаний участвует в этом процессе. Надо привыкать, что подобные ситуации в будущем будут повторяться. Сейчас, во-первых, мы должны понять, на основании чего она была туда включена. Я же вам сказал, следов у нас нет. По тем товарам, которые мы мониторим. У нас очень жёсткий мониторинг по тем товарам, которые были выключены в приоритеты списка».
Казахстан, по его словам, не поддерживает антироссийские санкции, но вынужден их соблюдать, потому что это соответствует экономическим интересам страны.
«На сегодня, мы расширили перечень, который подлежит экспортно-импортному контролю. Компания эта товаров из расширенного списка на сегодня не поставляла. Что она поставляла? Каким образом были зафиксированы нарушения? Мы сейчас выясним. На следующей неделе приезжает специальный посланник Европейского Союза, господин Дэвид О'Салливан. Во вторник у меня будет с ним встреча. Мы эти вопросы пойдем, обговорим», — резюмировал Жумангарин.