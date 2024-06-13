Казахстанская компания попала под санкции: спецпосланник ЕС снова приедет в Казахстан

«Остаётся след учредителей некоторых компаний. Они знают, как по ним идти. Каким образом эта компания попала, у нас просто сейчас самих… одна из первоочередных задач выявить. Но надо полагать, да, у нас товарооборот растёт. За эти несколько месяцев объём импорта составил порядка 13,5 млрд долларов. Из них по приоритетным товарам — 335 млн. И поэтому достаточно много компаний участвует в этом процессе. Надо привыкать, что подобные ситуации в будущем будут повторяться. Сейчас, во-первых, мы должны понять, на основании чего она была туда включена. Я же вам сказал, следов у нас нет. По тем товарам, которые мы мониторим. У нас очень жёсткий мониторинг по тем товарам, которые были выключены в приоритеты списка».