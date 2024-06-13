Врио губернатора призвал самарцев все замечания писать ему на страницу в ВК

— Конечно, одному их не прочесть и не отработать. Да и приехал я работать, на телефон не часто отвлечешься. Все наказы прошу направлять мне в ВК. Зачищать их никто не будет. А помогать разбираться с обращениями будут и сотрудники министерств, и ЦУР, и все ответственные, — рассказал Федорищев в своем телеграм-канале.