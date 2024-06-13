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Врио губернатора призвал самарцев все замечания писать ему на страницу в ВК

Самарцы могут направлять свои вопросы и предложения новому главе региона Федорищеву на его страницу во «ВКонтакте».

Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев создал личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Под первыми постами за одну ночь набралось более 3 тысяч комментариев. Глава региона сообщил, что старается читать их лично.

— Конечно, одному их не прочесть и не отработать. Да и приехал я работать, на телефон не часто отвлечешься. Все наказы прошу направлять мне в ВК. Зачищать их никто не будет. А помогать разбираться с обращениями будут и сотрудники министерств, и ЦУР, и все ответственные, — рассказал Федорищев в своем телеграм-канале.

Телеграм он ведет сам и рассказывает там обо всех актуальных рабочих вопросах. По словам врио губернатора, вся работа постепенно будет перестроена так, чтобы интегрировать поручения и замечания жителей в оперативную деятельность.

— Это займет время, это работа тысяч людей, которые должны перестроиться в новый, открытый формат работы. Начало положено. Будут шероховатости — исправим. Всех коллег прошу перестроиться максимально быстро, — отметил Вячеслав Федорище.