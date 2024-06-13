Президент назвал приоритетные направления для развития туризма

«Туризм как важная отрасль экономики пока не является эффективной, в чем большое упущение Правительства и акиматов. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем в мире. Более того, по данному показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры».