Президент назвал приоритетные направления для развития туризма

Президента Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию туризма, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства отметил, что туризм выступает катализатором динамичного развития мировой экономики. Кроме того, эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для инвесторов.
«Сегодня доля туризма в мировом валовом продукте превысила 9%. Таким образом, можно говорить, что этот показатель возвращается на допандемический уровень. Около 10% рабочих мест в мире обеспечивает туризм. Каждое четвертое новое рабочее место открывается в этой отрасли. 30% мирового экспорта, 7% инвестиций и 5% налоговых поступлений приходятся на сферу туристических услуг. У Казахстана есть все необходимое для развития всех видов туризма: от экологического до делового».
Касым-Жомарт Токаев указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.
«Туризм как важная отрасль экономики пока не является эффективной, в чем большое упущение Правительства и акиматов. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем в мире. Более того, по данному показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры».
Президент обозначил нескольких приоритетных направлений, требующих особого внимания. По его мнению, прежде всего необходимо повысить инвестиционную привлекательность сферы туризма.
«По оценкам Всемирного экономического форума, по уровню развития деловой среды в сфере туризма наша страна занимает 70 место из 119 стран. Этот показатель не вызывает восхищения и не впечатляет. По сути, у нас отсутствуют условия для ведения бизнеса в данной отрасли. Как следствие, несмотря на рост туристического потока, количество мест размещения в курортных зонах не только не увеличивается, но даже снижается. Антилидеры — курортная зона Алаколя со стороны области Жетысу и Алматинский горный кластер. Количество гостиниц, отелей и турбаз там сократилось на 24 и 16 единиц соответственно. В результате бюджет теряет стабильные налоговые поступления, а регионы — рабочие места».
Глава государства сообщил, что со стороны бизнеса имеются жалобы на сложности с выделением земельных участков в национальных парках и землях лесного фонда. По его мнению, это ограничивает возможности для долгосрочных инвестиций, привлечения заемных средств и развития туристической инфраструктуры.
«К примеру, в числе 17 прорывных инвестиционных проектов оказалось только два крупных проекта в сфере туризма, которые при этом требуют значительных бюджетных вливаний. По всей видимости, правительство недостаточно эффективно работает с инвесторами, готовыми реализовывать проекты за счет собственных средств. А им нужна только инфраструктурная поддержка. Необходимо создавать прозрачные и стабильные условия для привлечения инвесторов в туристическую отрасль. Правительству совместно с акимами регионов следует начать с оцифровки Генеральных планов застройки курортных зон и обеспечения к ним открытого доступа. У потенциальных инвесторов должна быть возможность получать актуальную информацию о свободных земельных участках», — сказал президент.