Вадим Фотеску призвал к ответу главу МВД Молдовы за беспредел в аэропорту Кишинева

Депутат Парламента республики Молдова Вадим Фотеску выступил на заседании законодательного органа, призвав внести в повестку дня заслушивание глав силовых ведомств.
«Я прошу внести в повестку дня заседания заслушивание генпрокурора Молдовы, главы МВД, директора Таможенной службы, начальника Пограничной полиции, директора Служб безопасности в связи с необоснованными и неправомерными действиями в отношении граждан на пунктах пересечения границы в международном аэропорту Кишинева путем незаконных задержаний и обысков, причиняющих физические страдания, унижающих человеческое достоинство и нарушающие все демократические принципы верховенства закона и основные права человека».
Однако парламентское большинство, состоящее из представителей PAS отклонило преложение парламентария. Спикер Парламента Игорь Гросу объявил, что предложение Вадима Фотеску не получило необходимого количества голосов.
Депутат подчеркнул, что произошедшее в воздушной гавани молдавской столицы является ничем иным как нарушением всех демократических принципов верховенства закона и основных права человека.
Напомним, что накануне в аэропорту Кишинева без каких-либо оснований вновь задерживали пассажиров, включая участников съезда блока «Победа» в Москве. Некоторым намеренно порвали паспорта, за что по закону полагается уголовная ответственность (ст. 360 УК).