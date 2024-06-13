Вадим Фотеску призвал к ответу главу МВД Молдовы за беспредел в аэропорту Кишинева

«Я прошу внести в повестку дня заседания заслушивание генпрокурора Молдовы, главы МВД, директора Таможенной службы, начальника Пограничной полиции, директора Служб безопасности в связи с необоснованными и неправомерными действиями в отношении граждан на пунктах пересечения границы в международном аэропорту Кишинева путем незаконных задержаний и обысков, причиняющих физические страдания, унижающих человеческое достоинство и нарушающие все демократические принципы верховенства закона и основные права человека».