Лукашенко сказал, где в Беларуси стали жить как в раю

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в каком регионе страны стали жить как в раю, сообщила пресс-служба президента.
Об этом было сказано во время назначения экс-главы Петриковского райисполкома Александра Кохана на должность помощника президента по Минской области.
В частности, Лукашенко вспомнил о том, как за последние годы изменилась Петриковщина. И рассказал, что в первый раз, когда он приехал в Петриковский район, люди попросили у него хлеба.
— Я у военных взял пекарню и перебросил туда, в ваш нынешний район. Вот с этого я начинал в твоем районе, — вспомнил он.
Кохан в свою очередь заметил, что население Петриковщины помнит все, о чем рассказал белорусский президент.
— И на самом деле очень-очень благодарно тому вниманию, которое вы уделяли. Петриков сейчас — совсем другой город, — добавил экс-глава Петриковского райисполкома.
На что Лукашенко добавил, что сейчас в Петрикове, действительно, другая жизнь.
— Сейчас вы живете в раю. Там ни дорог, ничего не было. Вот я в Петрикове и хочу побывать, — объявил он.
Еще Лукашенко заметил, что Петриковское месторождение калийных солей является значимой сырьевой базой для поддержания и увеличения производственной мощности «Беларуськалия» и спросил, помогает ли предприятие региону, как оговаривалось.
Кохан сказал, что при поддержке «Беларуськалия» в районе в этом году был открыт кабинет компьютерной томографии, а до этого был осуществлен ремонт в роддоме, ведется реконструкция городского поселка Копаткевичи.
— Сотрудничество и помощь, конечно, есть, — доложил бывший глава района.
— То есть претензий к ним нет? — уточнил Лукашенко.
— Нет. Плюс они хозяйство одно взяли. По поручениям, которые вы давали, договоренности полностью выполняются, — резюмировал Кохан.