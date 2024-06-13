Парламентарии Казахстана и Малайзии будут обмениваться опытом

«Усиление статуса Парламента — очень важный шаг Вашего Президента, так как это влечет за собой повышение политической культуры в обществе. Мы видим, что сегодня в вашем Парламенте представлено множество партий, аналогичная система действует и у нас. Это наглядно демонстрирует демократические принципы и открытость выборов в наших странах», — подчеркнул Нур Джазлан Мохамед.