Токаев возмущен состоянием транспортной инфраструктуры в стране

«Качество наших автомобильных дорог также оставляет желать лучшего. Очень трудно добраться до отдаленных зон отдыха на машине. Можно сказать, что нормальных магистралей практически нет. С 2021 года продолжается реконструкция трассы Астана — Алматы, соединяющей юг и центр Казахстана. Подобных незавершенных проектов по стране немало: Атырау — Астрахань, Талдыкорган — Усть-Каменогорск, Мерке — Бурылбайтал, Актобе — Кандыагаш, Казталовка — Жанибек. Одним словом, сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере раскрыть туристический потенциал регионов. При этом сметная стоимость работ по содержанию дорог увеличивается с каждым годом. Правительство должно полностью завершить эти проекты в текущем году. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ людей по всем направлениям», — сказал Касым-Жомарт Токаев.