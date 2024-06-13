Сейм Литвы одобрил перенос могил советских воинов

За подобные поправки проголосовали 89 членов Сейма, воздержались пять парламентариев, голосов против не было.



Положение, запрещающее ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, было дополнено оговоркой о том, что защита не будет действовать, если могилы и кладбища будут признаны пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии.



Поправки подготовлены в ответ на обращение Шяуляйского городского самоуправления. Останки солдат Великой Отечественной войны, захороненные в Шяуляе вблизи Собора св. апостолов Петра и Павла, хотели бы перенести, но в муниципалитете заявляют, что для начала работ необходимо изменить закон.



Инициаторы изменений в законодательство утверждают, что международные обязательства Литвы позволяют ввести указанное правовое регулирование. Согласно Женевской конвенции, останки и места захоронения воинов, погибших на войне в чужой стране, подлежат уважению, но могут быть эксгумированы в случаях особой общественной необходимости.



Захоронение воинов, которое находится в центре города Шяуляй, внесено в Реестр культурных ценностей. Там указано, что здесь похоронены 52 воина Советского Союза, погибших во Второй мировой войне.