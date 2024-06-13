За подобные поправки проголосовали 89 членов Сейма, воздержались пять парламентариев, голосов против не было.
Положение, запрещающее ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, было дополнено оговоркой о том, что защита не будет действовать, если могилы и кладбища будут признаны пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии.
Поправки подготовлены в ответ на обращение Шяуляйского городского самоуправления. Останки солдат Великой Отечественной войны, захороненные в Шяуляе вблизи Собора св. апостолов Петра и Павла, хотели бы перенести, но в муниципалитете заявляют, что для начала работ необходимо изменить закон.
Инициаторы изменений в законодательство утверждают, что международные обязательства Литвы позволяют ввести указанное правовое регулирование. Согласно Женевской конвенции, останки и места захоронения воинов, погибших на войне в чужой стране, подлежат уважению, но могут быть эксгумированы в случаях особой общественной необходимости.
Захоронение воинов, которое находится в центре города Шяуляй, внесено в Реестр культурных ценностей. Там указано, что здесь похоронены 52 воина Советского Союза, погибших во Второй мировой войне.
Сейм Литвы одобрил перенос могил советских воинов
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Литвы сегодня одобрил поправки к законам, которые разрешат перенос могил советских воинов. Об этом сообщает литовское национальное радио и телевидение LRT.
За подобные поправки проголосовали 89 членов Сейма, воздержались пять парламентариев, голосов против не было.