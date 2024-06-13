США и Украина подписали соглашение по безопасности на 10 лет

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters.