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США и Украина подписали соглашение по безопасности на 10 лет

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источник: РИА "Новости"
«Стороны рассматривают данное соглашение как поддерживающее мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО», — приводит агентство выдержки из текста документа.

«Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора», — говорится в соглашении.

В нем отмечается, что США намерены оказывать Украине помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК.

Байден Джо