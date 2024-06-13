США и Украина подписали соглашение по безопасности на 10 лет

«Стороны рассматривают данное соглашение как поддерживающее мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО», — приводит агентство выдержки из текста документа.
«Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора», — говорится в соглашении.
В нем отмечается, что США намерены оказывать Украине помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК.