Госдепартамент: США надеялись на обмен Гершковича до суда

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге. В России он жил последние шесть лет до ареста в 2023 году и в качестве корреспондента WSJ освещал ситуацию внутри страны и на Украине. Журналист вину не признает. На его невиновности также настаивают правительство США и WSJ. Президент России Владимир Путин заявлял, что допускает возможность освобождения журналиста в случае «встречного движения» со стороны США.