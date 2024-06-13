Госдепартамент: США надеялись на обмен Гершковича до суда

«Суть в том, что это не было неожиданностью», — сказал он, выступая перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса (цитата по WSJ). Карстенс добавил, что передача дела господина Гершковича в суд не замедлит и не остановит работу США по согласованию его обмена.
Ранее сегодня, 13 июня, официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил «Ъ», что дело господина Гершковича передали на рассмотрение в Свердловский областной суд. Журналиста обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Следствие утверждает, что журналист собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК “Уралвагонзавод”» по выпуску и ремонту военной техники. Утверждается, что он действовал по заданию ЦРУ.
Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге. В России он жил последние шесть лет до ареста в 2023 году и в качестве корреспондента WSJ освещал ситуацию внутри страны и на Украине. Журналист вину не признает. На его невиновности также настаивают правительство США и WSJ. Президент России Владимир Путин заявлял, что допускает возможность освобождения журналиста в случае «встречного движения» со стороны США.