Небензя: РФ призывает выступить против действий США с российскими активами

«Отдельно хотели бы также привлечь внимание к тому факту, что в апреле в США был принят закон, закладывающий основу для ареста, конфискации и передачи суверенных активов российского Центрального банка. Этот закон грубо нарушает нормы и принципы международного права об иммунитете государств и их собственности, не говоря о принципах суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, закрепленные в Уставе ООН, — сказал он. — Поведение США и их союзников создает опасный прецедент, когда активы ни одного государства не будут защищены от незаконной экспроприации. Каждому государству стоит подумать дважды, прежде чем принять решение хранить свои активы в США или у их сателлитов. Призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против этого незаконного поведения, воздержаться от его поддержки или признания, чтобы избежать соучастия в этих нарушениях». Небензя также указал на то, что в случае конфискации активов Россия будет руководствоваться «правом на ответные меры».
Глава российского диппредставительства подчеркнул, что «попытки удержать ускользающую гегемонию западных стран и их ставка на недобросовестную конкуренцию» представляют собой «саморазрушительный выбор» оппонентов РФ.
Ситуация с замороженными активами РФ
20 мая газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты убеждают страны G7 выделить Украине кредит под залог доходов от активов России. Согласно этому плану, страны «семерки» могут предоставить Киеву $50 млрд уже этим летом в случае его одобрения. По словам собеседников газеты, не все участники G7 были готовы пойти на это. В частности, против выступали Германия, Италия, Франция и Япония. Однако их отношение начало меняться под давлением Вашингтона, который хочет согласовать план на предстоящем саммите G7 и включить положение об использовании доходов от активов РФ в совместное заявление по итогам встречи.
Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Конгресс США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Израилю, Тайваню и Украине, а также о конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи Киеву.