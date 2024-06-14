Небензя: РФ призывает выступить против действий США с российскими активами

«Отдельно хотели бы также привлечь внимание к тому факту, что в апреле в США был принят закон, закладывающий основу для ареста, конфискации и передачи суверенных активов российского Центрального банка. Этот закон грубо нарушает нормы и принципы международного права об иммунитете государств и их собственности, не говоря о принципах суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, закрепленные в Уставе ООН, — сказал он. — Поведение США и их союзников создает опасный прецедент, когда активы ни одного государства не будут защищены от незаконной экспроприации. Каждому государству стоит подумать дважды, прежде чем принять решение хранить свои активы в США или у их сателлитов. Призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против этого незаконного поведения, воздержаться от его поддержки или признания, чтобы избежать соучастия в этих нарушениях». Небензя также указал на то, что в случае конфискации активов Россия будет руководствоваться «правом на ответные меры».