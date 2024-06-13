«Это ситуация, которая будет иметь прямые последствия для нашей безопасности», — поделился источник издания в Минобороны.
В окружении министра обороны Франции Себастьяна Лекорню напомнили, что в марте депутаты «Национального объединения» отказались поддержать двустороннее соглашение о безопасности между Парижем и Киевом, заключенное в феврале.
Источник отметил, что несмотря на то, что президент Франции остается главой Вооруженных сил, назначенный министр обороны будет тем политическим лидером, который принимает решения о поставках Украине самолетов, гаубиц CAESAR и боеприпасов.
В партии «Национальное объединение» (RN) изданию сообщили, что они поддерживают продолжение поставок вооружений Украине, но не в ущерб обороноспособности французской армии. Объявление президента Эммануэля Макрона о поставках истребителей Mirage 2000−5 стало примером того, как помощь Украине может ослабить возможности Франции.
Депутат RN Франк Жилетти, докладчик по бюджету ВВС в Национальном собрании, отметил, что в случае конфликта высокой интенсивности Франция располагает парком всего в 200 самолетов, что является недостаточным. Поставки на Украину еще больше сократят эти мощности. Он подчеркнул, что отремонтированные Mirage 2000−5 рассматривались министром вооружённых сил как решение проблемы небольшого объема авиапарка, и такие поставки ослабляют ВВС.
Что касается отправки военных инструкторов на Украину, RN видит в этом риски человеческих потерь и эскалации конфликта. Они предлагают альтернативы, такие как обучение украинских солдат во Франции или в третьих странах, таких как Польша.
Ранее председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт выразил мнение, что роспуск Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) после провала пропрезидентской партии на выборах в Европарламент (ЕП) говорит о крахе политического истеблишмента, выступающего против России.