Франция может сократить военную помощь Киеву при победе правых в парламенте

Депутат RN Франк Жилетти, докладчик по бюджету ВВС в Национальном собрании, отметил, что в случае конфликта высокой интенсивности Франция располагает парком всего в 200 самолетов, что является недостаточным. Поставки на Украину еще больше сократят эти мощности. Он подчеркнул, что отремонтированные Mirage 2000−5 рассматривались министром вооружённых сил как решение проблемы небольшого объема авиапарка, и такие поставки ослабляют ВВС.