Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал самый вероятный сценарий «евроинтеграции» для Молдавии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Самым вероятным сценарием «евроинтеграции» для Молдавии может стать превращение в северо-восточную окраину Румынии, полагает зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Источник: Reuters

«Наиболее вероятным сценарием “евроинтеграции” для Кишинева может стать превращение в северо-восточную окраину Румынии — одного из наименее развитых государств Европы», — написал Медведев в своей статье для «Российской газеты».

Он напомнил, что периоды оккупации Бессарабии бухарестским режимом — с 1918 по 1940 годы и с 1941 по 1944 годы — сопровождались массовыми репрессиями и насильственной румынизацией населения.

«Было бы наивно полагать, что на сей раз отношение к молдавскому населению окажется принципиально иным», — заметил зампред Совбеза.

Он также заявил, что президент Молдавии Майя Санду — «гражданка ЕС и выпускница Гарварда» — ведет страну «прямиком в неоколониальное рабство».

ЕС
Медведев Дмитрий