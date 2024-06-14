Медведев назвал самый вероятный сценарий «евроинтеграции» для Молдавии

«Наиболее вероятным сценарием “евроинтеграции” для Кишинева может стать превращение в северо-восточную окраину Румынии — одного из наименее развитых государств Европы», — написал Медведев в своей статье для «Российской газеты».
Он напомнил, что периоды оккупации Бессарабии бухарестским режимом — с 1918 по 1940 годы и с 1941 по 1944 годы — сопровождались массовыми репрессиями и насильственной румынизацией населения.
«Было бы наивно полагать, что на сей раз отношение к молдавскому населению окажется принципиально иным», — заметил зампред Совбеза.
Он также заявил, что президент Молдавии Майя Санду — «гражданка ЕС и выпускница Гарварда» — ведет страну «прямиком в неоколониальное рабство».