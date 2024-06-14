Politico утверждает, что Белоруссия якобы поставляла Азербайджану оружие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время обвинял ОДКБ, в состав которой входит Белоруссия, в том, что организация не выполнила свои союзнические обязательства во время конфликта Армении и Азербайджана. Ереван заморозил свое участие в деятельности ОДКБ и не исключает выхода из организации.