Politico утверждает, что Белоруссия якобы поставляла Азербайджану оружие

Газета пишет, что получила соответствующую информацию от армянской неправительственной организации «Региональный центр демократии и безопасности», руководство которой, согласно ее официальному сайту, проходило обучение в США и Великобритании.
Politico утверждает, что Минск поставлял Баку артиллерийские системы и системы радиоэлектронной борьбы. По версии издания, они «активно использовались» в армяно-азербайджанском конфликте.
В статье также утверждается, что именно эта утечка документов стала причиной нынешнего дипломатического кризиса в отношениях Армении и Белоруссии, из-за которого стороны отзывают для консультаций послов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время обвинял ОДКБ, в состав которой входит Белоруссия, в том, что организация не выполнила свои союзнические обязательства во время конфликта Армении и Азербайджана. Ереван заморозил свое участие в деятельности ОДКБ и не исключает выхода из организации.