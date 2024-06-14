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Трамп назвал немыслимым появление военных кораблей РФ у берегов Кубы

Бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал прибытие в порт Гаваны кораблей российского военно-морского флота. Он считает эту ситуацию немыслимой. По его словам, сейчас позицию США нельзя назвать «успешной».

Источник: РИА "Новости"

«Мы хотим видеть, что вооруженные силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — заявил Трамп во время выступления после встречи в Вашингтоне с республиканцами из Конгресса (цитата по ТАСС).

На этой неделе корабли Северного флота РФ провели учения в Атлантическом океане. По пути на Кубу они отработали применение высокоточного ракетного оружия. В порт Гаваны вошли атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». В Белом доме говорили, что будут следить за визитом российских кораблей, но США не видят в них угрозы.

Трамп Дональд