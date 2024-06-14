Байден огрызнулся на пресс-конференции с Зеленским

Недовольство главы Белого дома вызвал вопрос о возможности достижения перемирия в секторе Газа в тот момент, когда он вместе с Зеленским «рекламировал» подписание соглашения о безопасности между Украиной и США, отмечает издание.
«Я бы хотел, чтобы вы, ребята, немного играли по правилам. Я здесь, чтобы поговорить о критической ситуации на Украине. Вы спрашиваете меня о другом», — недовольно заявил Байден, пообещав ответить на вопрос по теме Газы позднее.
Впоследствии он заявил, что не уверен в том, что соглашение о перемирии в секторе Газа будет вскоре достигнуто, но не потерял надежды на это.
В четверг Зеленский и Байден подписали соглашение о безопасности между Украиной и США. Документ не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Киева. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над «долгосрочным финансированием» на нужды Украины.