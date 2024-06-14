Байден огрызнулся на пресс-конференции с Зеленским

В четверг Зеленский и Байден подписали соглашение о безопасности между Украиной и США. Документ не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Киева. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над «долгосрочным финансированием» на нужды Украины.