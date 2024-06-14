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Медведев призвал покончить с метрополиями в новом мироустройстве

В новом мироустройстве не будет места санкциям и эксплуатации, а само явление метрополий и неоколониализма должно уйти в прошлое. Об этом в статье для «Российской газеты» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Бывшие метрополии страстно желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, обеспечивать себе комфорт за счет унижения и подавления других. Только на сей раз — более изощренными средствами и методами. Ничего нового в этом нет. Consuetude est altera natura (“Привычка — вторая натура”), как гласит известная латинская пословица», — заявил Медведев.

Соединенные Штаты Медведев назвал такой глобальной санкционной неометрополией — в качестве примера политик привел Кубу, которая с 1959 года, с момента введения санкционного режима, недополучила $159,8 млрд.

В своей статье Медведев объявляет, что новый мировой порядок избавится от старых методов эксплуатации и неоколониализма.

До этого Дмитрий Медведев призвал требовать от Запада $100 трлн репараций за работорговлю.

Медведев Дмитрий