Медведев призвал покончить с метрополиями в новом мироустройстве

«Бывшие метрополии страстно желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, обеспечивать себе комфорт за счет унижения и подавления других. Только на сей раз — более изощренными средствами и методами. Ничего нового в этом нет. Consuetude est altera natura (“Привычка — вторая натура”), как гласит известная латинская пословица», — заявил Медведев.