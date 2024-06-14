«Бывшие метрополии страстно желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, обеспечивать себе комфорт за счет унижения и подавления других. Только на сей раз — более изощренными средствами и методами. Ничего нового в этом нет. Consuetude est altera natura (“Привычка — вторая натура”), как гласит известная латинская пословица», — заявил Медведев.
Соединенные Штаты Медведев назвал такой глобальной санкционной неометрополией — в качестве примера политик привел Кубу, которая с 1959 года, с момента введения санкционного режима, недополучила $159,8 млрд.
В своей статье Медведев объявляет, что новый мировой порядок избавится от старых методов эксплуатации и неоколониализма.
До этого Дмитрий Медведев призвал требовать от Запада $100 трлн репараций за работорговлю.