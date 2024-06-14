Зеленский заявил, что США поставят Украине «эскадрильи истребителей»

Он добавил, что подписанное с Вашингтоном соглашение предусматривает поставки и других необходимых ВСУ видов вооружений, а также их совместное производство.
13 июня Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ был подписан президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским после встречи в Италии. Таким образом, Штаты стали 16-й страной, подписавшей подобный документ с Украиной.
Позже Байден подчеркнул, что США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не будут отправлять свои войска на Украину.