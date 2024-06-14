Зеленский заявил, что США поставят Украине «эскадрильи истребителей»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США поставят Киеву новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а также «эскадрильи истребителей», куда войдут F-16 и прочие самолеты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Зеленского.