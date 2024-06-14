В США объяснили неспособность саммита G7 решить мировые проблемы

Ранее в этот день глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш высказывал сомнения в результативности еще одного саммита, который будет посвящен Украине и пройдет в Швейцарии 15—16 июня . По его словам, не следует ожидать ощутимых результатов от мирных конференций, на которых нет воюющих сторон или присутствует только одна из них.