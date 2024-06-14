В США объяснили неспособность саммита G7 решить мировые проблемы

«Ослабленные лидеры Запада собираются в Италии, чтобы обсудить вышедший из-под контроля мир», — охарактеризовало ситуацию издание.
В статье отмечается, что почти каждый из политических лидеров, прибывших на саммит, в настоящее время сталкивается с трудностями, в том числе из-за состоявшихся выборов в Европарламент (ЕП), по результатам которых во Франции и Германии одержали кандидаты от ультраправых партий.
Однако политическая обстановка за пределами Евросоюза (ЕС) также не отличается спокойствием. Например, премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует потерять пост после предстоящих выборов в стране, рейтинг премьера Канады Джастина Трюдо обновляет отрицательные рекорды. Проблемы преследуют и других западных политиков, еще недавно считавшихся лидерами мнений.
Газета отмечает, что на таком фоне слышнее становятся голоса популистов, которые, к примеру, не поддерживают антироссийские санкции. Такая ситуация может привести к расколу в западном обществе.
Ранее в этот день глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш высказывал сомнения в результативности еще одного саммита, который будет посвящен Украине и пройдет в Швейцарии
В этот же день председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны G7 утвердили выделение Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.