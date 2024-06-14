Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объяснили неспособность саммита G7 решить мировые проблемы

Мировые проблемы на саммите стран Группы семи (G7) собрались обсуждать лидеры Запада, которые потеряли статус и былое влияние. Об этом заявила газета The New York Times в четверг, 13 июня.

Источник: AP 2023

«Ослабленные лидеры Запада собираются в Италии, чтобы обсудить вышедший из-под контроля мир», — охарактеризовало ситуацию издание.

В статье отмечается, что почти каждый из политических лидеров, прибывших на саммит, в настоящее время сталкивается с трудностями, в том числе из-за состоявшихся выборов в Европарламент (ЕП), по результатам которых во Франции и Германии одержали кандидаты от ультраправых партий.

Однако политическая обстановка за пределами Евросоюза (ЕС) также не отличается спокойствием. Например, премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует потерять пост после предстоящих выборов в стране, рейтинг премьера Канады Джастина Трюдо обновляет отрицательные рекорды. Проблемы преследуют и других западных политиков, еще недавно считавшихся лидерами мнений.

Газета отмечает, что на таком фоне слышнее становятся голоса популистов, которые, к примеру, не поддерживают антироссийские санкции. Такая ситуация может привести к расколу в западном обществе.

Ранее в этот день глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш высказывал сомнения в результативности еще одного саммита, который будет посвящен Украине и пройдет в Швейцарии 15—16 июня. По его словам, не следует ожидать ощутимых результатов от мирных конференций, на которых нет воюющих сторон или присутствует только одна из них.

В этот же день председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны G7 утвердили выделение Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

G7