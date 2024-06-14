NHK: Япония в 2025 году проведет конференцию по разминированию на Украине

Япония и Украина на полях проходящего в Италии саммита Группы семи (G7) подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Кроме того, в течение 2024 года Киев получит от Токио $4,5 млрд. В соответствии с японским законодательством и действующей конституцией, Япония сможет поставлять украинской стороне только нелетальную технику и оборудование.