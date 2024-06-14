Анти-БПЛА «Серп-ВС5» впервые задействовали в подготовке операторов дронов для СВО

Специалист считает, что в перспективе количество обучающихся в центре можно будет увеличить. «Готовить не 30, а 60 или даже 90 человек. Будет нужно — оборудуем несколько классов, оснащенных нашими устройствами анти-БПЛА», — отметил Павлов. По его словам, до начала СВО о наличии различных устройств противодействия БПЛА мало кто знал, так как «особой надобности в их активном применении не было, спецоперация дала им новую жизнь».