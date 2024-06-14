Анти-БПЛА «Серп-ВС5» впервые задействовали в подготовке операторов дронов для СВО

Подготовка военнослужащих для работы в зоне специальной военной операции проходит по двум направлениям — применение беспилотников и противодействие им. На базе центра оборудован отдельный класс по обнаружению и противодействию дронам. Программа подготовки операторов БПЛА включает навыки по противодействию дронам противника и составлялась при участии компании-разработчика антидроновых комплексов НИИ «Вектор» (в составе холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»).
Среди разработок в том числе те, которые уже активно применяются для защиты от нападений БПЛА объектов критической инфраструктуры России. «Речь идет в том числе о поставленных НИИ “Вектор” комплексах “Серп-ВС5” и “Серп-ВС6”, — рассказал начальник лаборатории систем мониторинга института Игорь Павлов. — Интересно, что один из них используется не только в учебных, но и в практических целях — для охраны самого учебного центра».
Специалист считает, что в перспективе количество обучающихся в центре можно будет увеличить. «Готовить не 30, а 60 или даже 90 человек. Будет нужно — оборудуем несколько классов, оснащенных нашими устройствами анти-БПЛА», — отметил Павлов. По его словам, до начала СВО о наличии различных устройств противодействия БПЛА мало кто знал, так как «особой надобности в их активном применении не было, спецоперация дала им новую жизнь».
Инструкторы учебного центра положительно отзываются о комплексной программе обучения, которая позволяет учить не только управлению беспилотниками, но и владению средствами обнаружения и противодействия дронам. «Время диктует необходимость уметь применять любые устройства, — отмечает командир учебного взвода операторов БПЛА. — Наш специалист должен и уметь летать, и понимать, как обнаружить и подавить вражеский дрон, владеть навыками работы с соответствующей аппаратурой. Все это пригодится в реальном бою».
НИИ «Вектор» — одно из ведущих российских предприятий по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. Был основан в 1908 году. С 2009 года входит в концерн «Вега». Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения, мониторинга и противодействия БПЛА в интересах различных силовых ведомств.
Полный текст репортажа про подготовку операторов БПЛА будет опубликован в 07:00 мск.