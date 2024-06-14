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Чиновник США назвал скудной программу подготовки пилотов ВСУ применению F-16

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Программа обучения украинских пилотов боевому применению истребителей F-16 скудная. Об этом еженедельнику Defense News заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Источник: AP 2023

«Программа подготовки F-16 довольно скудная», — приводит его слова издание. Он отметил, что сейчас обучение проходят всего около десятка украинских летчиков. «Это лишь несколько пилотов, и это только пилоты», — сказал он. Defense News уточняет, что для эксплуатации самолетов необходима также подготовка специалистов по их технологическому обслуживанию.

Отвечая на вопрос о том, прибудут ли истребители на Украину к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле, собеседник издания отметил, что «лучше подождать, если они будут более полезны по прибытии». «Я бы не стал торопить процесс», — сказал он.