Чиновник США назвал скудной программу подготовки пилотов ВСУ применению F-16

Отвечая на вопрос о том, прибудут ли истребители на Украину к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле, собеседник издания отметил, что «лучше подождать, если они будут более полезны по прибытии». «Я бы не стал торопить процесс», — сказал он.