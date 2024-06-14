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Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ладил с президентом России Владимиром Путиным, поскольку считает, что легче иметь дело с сильными людьми. Об этом в четверг, 13 июня, он заявил в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Источник: AP 2023

«Думаю, они очень хорошие», — ответил Трамп на вопрос о состоянии его отношений с Путиным.

При этом экс-президент добавил, что также уважал председателя КНР Си Цзиньпина.

«Забавно, что мне гораздо проще выстраивать отношения с сильными [людьми], чем со слабыми», — заключил Трамп.

Ранее, 5 июня, Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным президентом США. Он выразил уверенность, что после выборов в стране политика на российском направлении не изменится. Как отметил Путин, Байден — более предсказуемый политик, чем Трамп.

В декабре прошлого года Трамп процитировал слова Путина о «гнилости американской демократии». В ходе предвыборного мероприятия в штате Нью-Гэмпшир он заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден ― угроза демократии страны.

В апреле 2022 года Трамп назвал российского лидера умелым переговорщиком. Он также отметил, что не говорил с Путиным после своего ухода с президентского поста.

Трамп Дональд
Путин Владимир