В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов

Уточняется, что запрет на ликвидацию могил и кладбищ, которые были внесены в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».
Также отмечается, что за поправки проголосовали 89 парламентариев, пятеро депутатов воздержались, против никто не высказался.
Ранее сообщалось, что закон о всеобщей воинской повинности с 18 лет приняли в Литве. В его поддержку отдали голоса 85 депутатов, против были трое, 14 воздержались.
До этого стало известно, что Вильнюс намеревается расторгнуть ряд двусторонних соглашений с Москвой и Минском, которые можно заменить многосторонними.