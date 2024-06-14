Кандидаты на пост главы Башкирии обязаны подать в ЦИК документы до 11 июля

Пока известен только один кандидат, который примет участие в избирательной гонке: партия «Единая Россия» выдвинула действующего главу РБ Радия Хабирова. Другие парламентские партии определятся в ближайшее время.
Согласно избирательному законодательству, партии и политические организации могут выдвигать своих кандидатов на главную должность республики с 31 мая по 20 июня. Документы на регистрацию следует подать в ЦИК РБ не ранее 1 июля и не позднее 11 июля. Регистрация кандидатов на должность руководителя региона должна завершиться 20 июля. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Азат Галимханов.
По словам г-на Галимханова, в республике избирательная кампания только стартовала.
— Мы ждем уведомлений от политических партий о проведении конференций, на которых будут выдвигаться кандидаты на должность главы Башкирии, — отметил он. — Кроме выборов главы региона, в эти дни ожидается множество избирательных кампаний. Это выборы в Госсобрание — Курултай по Уфимскому району. Также у нас предполагаются выборы в 113 городских, районных и сельских советах и городского округа ЗАТО Межгорье.
В региональной ЦИК сообщили, что участковые избирательные комиссии начнут работу за 20 дней до выборов — с 19 августа.
Заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов пояснил, что сегодня введены ограничения для людей, являющихся иностранными агентами, а также причастных к экстремистским или террористическим организациям.
— Им запрещено быть членами избирательных комиссий любого уровня, а также иными участниками избирательного процесса, в том числе наблюдателями, доверенными лицами или уполномоченными представителями кандидатов или политических партий, — пояснил он.
Марат Гадилов уточнил, что по новому законодательству, кандидат к моменту представления своих документов для регистрации в избирательную комиссию обязан избавиться от статуса иностранного агента, если у него такой был.
Секретарь регионального Центризбиркома Марина Долматова рассказала, что при принятии решения о трехдневном голосовании были учтены обращения территориальных избирательных комиссий и мнение избирателей во время мартовских выборов президента России. Она отметила, что преимущество заключается в выборе избирателем удобного времени голосования, так как участки будут работать с восьми утра до восьми вечера.
— Во время трехдневного голосования у избирателей появляется возможность выбрать время и место голосования, кому как удобно, — пояснила г-жа Долматова.