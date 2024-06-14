Кандидаты на пост главы Башкирии обязаны подать в ЦИК документы до 11 июля

— Мы ждем уведомлений от политических партий о проведении конференций, на которых будут выдвигаться кандидаты на должность главы Башкирии, — отметил он. — Кроме выборов главы региона, в эти дни ожидается множество избирательных кампаний. Это выборы в Госсобрание — Курултай по Уфимскому району. Также у нас предполагаются выборы в 113 городских, районных и сельских советах и городского округа ЗАТО Межгорье.