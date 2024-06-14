В Хабаровске Дмитрий Патрушев провел совещание о паводках и пожарах

Тревогу вызывают продолжительные дожди, сезон которых приходится на лето. Они могут осложнить паводковую обстановку на Дальнем Востоке. Как сообщили в пресс-службе Росводресурсов, гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в Амуре и его притоках с середины июня. По словам главы ведомства Дмитрия Кириллова, все водохранилища подготовлены в соответствии с правилами и метеопрогнозами. Для профилактики в 2024 году запланированы дноуглубительные и руслорегулирующие работы более чем на ста километрах рек. Также до паводка необходимо проверить, чтобы не было захламлений под мостами и возле водопропускных сооружений.
Для безопасности населенных пунктов в регионах ДФО идет строительство 18 объектов инженерной защиты, три из них будут сданы к концу года.
Дмитрий Патрушев подчеркнул, что на Дальнем Востоке за последние два года установленная планка по пожарам не превышалась, ситуация хоть и была напряженной, но контролируемой. С конца июня в ДФО ожидается ухудшение пожароопасной обстановки, и коснется это труднодоступных и удаленных территорий, в частности северных районов Хабаровского края. Дмитрий Патрушев поручил обеспечить своевременное привлечение сил и средств для тушения, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Со второй половины июня на Дальнем Востоке ожидается сезон дождевых паводков. К нему главы регионов должны подготовить гидротехнические сооружения и ливневые системы.