В Хабаровске Дмитрий Патрушев провел совещание о паводках и пожарах

Тревогу вызывают продолжительные дожди, сезон которых приходится на лето. Они могут осложнить паводковую обстановку на Дальнем Востоке. Как сообщили в пресс-службе Росводресурсов, гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в Амуре и его притоках с середины июня. По словам главы ведомства Дмитрия Кириллова, все водохранилища подготовлены в соответствии с правилами и метеопрогнозами. Для профилактики в 2024 году запланированы дноуглубительные и руслорегулирующие работы более чем на ста километрах рек. Также до паводка необходимо проверить, чтобы не было захламлений под мостами и возле водопропускных сооружений.